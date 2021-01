Vicenda Abramo Customer Care, i sindacati: “Coinvolgere le parti sociali”

“Ben vengano i tavoli con le istituzioni, necessario e fondamentale tenere alta l'attenzione sulla crisi di un'azienda così importante per la Calabria che impiega tra le sue fila oltre 3000 lavoratori tra Crotone, Catanzaro e Montalto, necessario però è anche coinvolgere le parti sociali, i rappresentanti dei lavoratori che più di altri hanno realmente il polso della situazione e pertanto possono maggiormente incidere in termini di idee, proposte e sollecitazioni”.

È quanto affermano in una nota congiunta i vertici della Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia e della Cisl Magna Graecia, assieme alle categorie Slc Cgil e Fistel Cisl Calabria, in merito allo svolgimento di un tavolo di crisi il 15 gennaio scorso presso il comune di Crotone.

“Ci auguriamo pertanto – conclude la nota – che quel tavolo sia solo l'inizio di un percorso, che porti al coinvolgimento sia del sindacato confederale che di quello di categoria altrimenti si rischia di lasciare le tante belle intenzioni e le energie profuse chiuse in una stanza, senza che queste possano essere messe in campo per la tutela delle oltre tremila famiglie coinvolte”.