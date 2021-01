Rissa tra giovani finita sui social, la Questura: bloccare il video virale

In relazione alla triste vicenda che ha visto due giovani crotonesi protagonisti di una violenta rissa (QUI) - uno dei quali ha colpito più volte l’altro, incitato da altri ragazzi che riprendevano con un telefonino - parte dalla Questura di Crotone un invito a “non diffondere immagini delle riprese video”.

“Ciò sia per evitare possibili reati che potrebbero essere commessi ma – si legge in una nota della polizia - soprattutto per scongiurare, date le scene, che condivisioni o diffusioni possano generare ulteriori situazioni negative, anche dal punto di vista psicologico. È nostro volere e compito, anche con gli Uffici Specialistici della Questura e d’intesa con l’A.G., essere accanto alle vittime - in senso lato - di questi dolorosi fatti.”