Riaprono le scuole a Vibo. Sindaco: “rientro in assoluta sicurezza”

Riaprono le scuole elementari, medie e dell’infanzia a Vibo Valentia. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Maria Limardo nel corso di una conferenza stampa a palazzo Luigi Razza.

Gli studenti che torneranno tra i banchi sono 3.674, dei quali ben 2.764 bambini sono statri sottoposti ai tamponi e solo due soli sono risultati positivi al Covid-19.

“Domani riapriranno le scuole della città di Vibo Valentia in assoluta sicurezza. I dati epidemiologici si sono assestati nella città e nella frazione di Piscopio” . A detto la Limardo che ha precisato come la decisione dell’amministrazione sia “in linea con la cornice nazionale, sia sul piano legislativo che giurisprudenziale. Le scuole elementari e medie devono essere in presenza. Questo per la disposizione di carattere nazionale”.

“Il presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì – rimarca ancora la Limardo – aveva disposto la sospensione delle attività in presenza. Un’ordinanza, giova qui ricordarlo, che è stata sospesa dal Tar e che ha imposto la riapertura delle scuole. Spirlì ha fatto appello al Consiglio di Stato che si è espresso negli stessi termini del Tar. Le scuole, quindi, devono riaprire in presenza. Anche la mia ordinanza di sospensione delle attività scolastiche in presenza è stata impugnata da un gruppo di genitori che hanno ottenuto dal Tar la sospensione della stessa imponendomi, nei fatti, di riaprire le scuole. Questo – conclude la Limardo – è il quadro nel quale sono stata obbligata a muovermi”.

Non rientreranno a scuola, per il momento, gli studenti delle Superiori.