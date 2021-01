Muro di contenimento crolla a Rosarno: ingenti danni, evacuate sette famiglie

Un muro di contenimento, di 8 metri di altezza e 16 metri di larghezza, è crollato ieri in via Pitagora a Rosarno. L’episodio, che miracolosamente non ha provocato vittime e feriti, sarebbe stato causato dell’abbondante pioggia che ha colpito nelle scorse ore il territorio.

Tanta la paura causata dal forte boato della frana che è stato avvertito in tutta la città. Molti cittadini si sono infatti riversati in strada credendo si trattasse di una scossa di terremoto.

La frana, che si è abbattuta su alcune auto parcheggiate, ha creato danni sette abitazioni sulla soprastante via Sandulli tanto da dover operare lo sgombero delle famiglie residenti. Lesionato inoltre gravemente il muro di cinta del Consorzio Agrario.

Sul posto sono immediatamente giunti gli agenti della Polizia locale, i Carabinieri, i Vigili del fuoco di Palmi.