Corigliano-Rossano, in fiamme l’auto di un poliziotto. Avviate le indagini

Auto in fiamme a Corigliano Rossano dove, nella notte, persone non identificate hanno incendiato l’la vettura di proprietà di un agente della Polizia di Stato in servizio al Commissariato locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e hanno poi trovato una bottiglietta con tracce di liquido infiammabile.

Gli investigatori hanno avviato le indagini. Sempre a Corigliano Rossano un furgoncino è stato distrutto da un rogo, il mezzo era parcheggiato nel centro storico di Rossano.