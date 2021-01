Castrovillari, consegnati i riconoscimenti dello Sport Awards

Consegnati i riconoscimenti dello Sport Awards per Special Olympics e al ciclista paraolimpico Giuseppe Di Leo. È successo nella sala Giunta di Castrovillari in occasione della VI edizione del “Castrovillari Sport Awards”, iniziativa nata per individuare Società o Atleti che si sono distinti nell’anno precedente per più fattori.

I riconoscimenti sono stati conferiti alla Società Special Olympics Castrovillari, nella persona della direttrice provinciale del SOI e referente Calabria- Area scolastica Mariella Greco, per la capacità che imprime l’ormai famosa attività- svoltasi ultimamente pure nello smart games- a favore delle persone più fragili e per abbattere barriere , pregiudizi ed ostacoli che impediscono ogni vera interazione, dando così voce alla dignità e riscatto sociale; ed all’atleta dell’ASD Castrovillari, Giuseppe Di Leo, per essere il primo paraolimpico iscritto alla federazione ciclistica calabrse nonché per l’impegno che mette nell’affrontare l’esistenza e la bellezza della vita con determinazione e coraggio.

All’istante, giunto alla sesta edizione, erano presenti il Sindaco, Domenico Lo Polito, Luigi Filpo, Presidente della Polisportiva, oltre alla consigliera comunale delegata allo Sport, Pina Grillo, l’Assessore, Ernesto Bello, ed i consiglieri della polisportiva, Antonio Limonti e Francesca Fortunato.