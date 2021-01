Non si ferma l’attività di controllo della Polizia pitagorica: il bilancio della settima

Cinque persone denunciate e sette segnalate all’Autorità Amministrativa; 830 persone identificate e 347 veicoli controllati; 17 sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada; 8 sequestri amministrativi e/o penali eseguiti; 4 persone accompagnate in Ufficio per identificazione; 24 contestazioni amministrative elevate in materia di COVID-19; 51 perquisizioni eseguite, 8 controlli amministrativi eseguiti e, contestualmente, 3 sanzioni elevate.

È questo l’esito dei controlli - svolta nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta” - dagli agenti della Questura di Crotone nel corso del settimana che sta per concludersi.

In particolare, l’attività svolta negli ultimi due giorni, ha portato il personale della Squadra Volante– nella giornata di giovedì- a segnalare al Prefetto un 38enne, S. S. P., in quanto assuntore di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso di 70 gr di cocaina, opportunamente sequestrata.

Nella stessa giornata, i poliziotti hanno operato un controllo presso un parrucchiere per uomo scoprendo che il titolare esercitava l’attività di acconciatore senza la prescritta autorizzazione amministrativa. L’uomo è stato sanzionato e seguirà segnalazione al Sig. Sindaco di Crotone per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.

Nella mattinata di ieri, 15 gennaio, il personale della Squadra Volante ha deferito in stato di libertà C. A., di 57 anni, con precedenti di Polizia, in quanto destinatario di un provvedimento per avere utilizzato indebitamente carte di credito non a lui intestate.