Appartamento in fiamme nel catanzarese: ingenti danni ma nessun ferito

Abitazione in fiamme in via Gramsci, nel comune di Santa Caterina sullo Ionio. Il rogo, originatosi per cause accidentali, ha interessato i locali cucina e soggiorno dell' appartamento con danni totali e parziali a mobilia e suppellettili vari. Il fumo nero e denso generato dalla combustione ha altresì prodotto danni da annerimento alle pareti interne dei rimanenti locali.

Sul posto sono intervenute le Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, che hanno provveduto a domare le fiamme e ad operare una verifica strutturale dell'abitazione. Fortunatamente al momento dell'esplosione dell’incendio nell'appartamento non erano presenti gli inquilini.