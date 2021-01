Agricoltura, Magorno: “Condivisione per iniziativa Molinaro su Piccole Produzioni Locali”

"Come ho avuto modo di dire pochi giorni fa a Tg2 Italia l'agricoltura può rappresentare un volano per il futuro della Calabria e, in questo senso, il disegno di legge "Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale” rappresenta una grande opportunità. Le piccole produzioni, infatti, sono un vero e proprio tesoro della nostra terra. Temi come questi coinvolgono tutti i calabresi e vanno affrontati senza colore d'appartenenza. Per questo giudico positivamente l'iniziativa del Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Calabria, Pietro Molinaro, che auspica un'iniziativa finalizzata a stimolare ulteriore interesse da parte dei protagonisti per questo contributo all’ambiente che deriva dall’economia verde ed identitaria e valorizzare il vero 100% agroalimentare “Made in Calabria. Da parte mia massima disponibilità e impegno". Così il Senatore, Ernesto Magorno (Iv).