Reggio, basket in carrozzina. Spirlì: “Grande onore per la Calabria”

Nel corso della giornata reggina dedicata alle visite istituzionali, il presidente facente funzioni Nino Spirlì ha incontrato anche presidente ed allenatore della “Reggio Calabria Basket in carrozzina”, Ilaria D’Anna e Antonio Cugliandro.

“Ilaria e Antonio mi hanno veramente colpito. Avere una squadra calabrese, una delle otto in Serie A, a rappresentare una così ampia parte di territorio nazionale è veramente un grande onore” ha commentato Spirlì.

“Ho promesso loro che non mancherà, soprattutto in questo particolare momento di difficoltà, l’attenzione e il sostegno da parte mia, della Giunta e di tutta la Regione Calabria” conclude. “Sono convinto che, tutti insieme, ognuno con le proprie differenze, ce la faremo a far crescere questa squadra e questa disciplina”.