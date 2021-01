Recovery Plan, Spirlì: “Dal ministro solo fuffa, nessun grande progetto per la Calabria”

“È evidente che la Calabria non è nel cuore del ministro De Micheli, come dimostrato dalla fuffa che ha sempre inserito nei suoi interventi sul e per il territorio calabrese”. Inizia così la nota al vetriolo del presidente facente funzione Nino Spirlì, che attacca il Governo – ed in particolare Paola De Micheli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti – sulla mancanza di grandi progetti e stanziamenti al Sud, ed in particolare in Calabria.

“Al ministro siamo simpatici quanto un pugno sui denti” continua nella sua nota, richiamando la mancanza di stanziamenti per il ponte sullo stretto, per il porto di Gioia Tauro e per l’alta velocità ferroviaria. “Probabilmente, De Micheli e il suo Governo hanno l’urgenza di servire altri territori, visto che, tra i grandi progetti previsti, non ce n’è uno che riguarda la Calabria”.

“Per fortuna, questa regione sa fare da sé, dal momento che è riuscita a presentare progetti seri e concreti, per un ammontare di 4,5 miliardi, per le infrastrutture stradali, portuali e ferroviarie” conclude Spirlì. “Il nostro auspicio è che nessuno abbia intenzione di ribaltarli per penalizzarci ulteriormente”.