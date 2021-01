Smaltimento illecito di rifiuti e reflui: due denunce a Cosenza

Avrebbero smaltito illecitamente rifiuti, scarti e reflui della loro attività senza rispettare alcuna norma ambientale. I Carabinieri Forestali di Cosenza, impegnati in una serie di controlli sul rispetto delle normative ambientali e della natura, hanno così individuato un’azienda avicola in contrada Sant’Elia, riscontrando numerose irregolarità.

I militari infatti avrebbero accertato lo sversamento di acque reflue, miste dunque a pollina ed altro materiale organico e chimico, in un canalone, tramite un semplice tubo in pvc. Le acque venivano quindi scaricate senza alcun trattamento.

All’interno dell’azienda poi è stata individuata una grande buca contenente centinaia di uova rotta, nonché un’area destinata all’abbandono di rifiuti di ogni tipo, che venivano accumulati e successivamente bruciati sul posto.

Individuati anche dei grandi cumuli di pollina, conservati probabilmente per l’utilizzo come fertilizzante in violazione delle norme che prevedono un adeguato piano di controllo e di utilizzo sul terreno.

Per questo motivo, i due titolari dell’azienda sono stati denunciati per combustione illecita, deposito e abbandono incontrollato di rifiuti nel suolo, scarico di acque reflue industriali in corpo idrico e utilizzo di effluenti di allevamento in violazione delle norme. L’intera area è stata sequestrata.