La società giallorossa conferma l’ingresso in squadra di Stefano Scognamillo, nuovo difensore dell’Us Catanzaro in prestito secco dall’Alessandria, dove ha giocato per le prime tredici gare del campionato.

Il giovane talento, ventisettenne nativo di San Pietroburgo, può vantare una lunga carriera per la sua età: cresciuto nelle giovanili del Milan e dell’Ascoli, ha militato nell’Aversa Normanna, nel Matera e nel Trapani.