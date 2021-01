Next Generation Eu, Catalfamo: “Scarsa attenzione per la Calabria”

“Il Pnrr dovrebbe rappresentare lo strumento per rilanciare l’insoddisfacente crescita italiana e rimediare agli effetti della pandemia da Covid 19 che ha aggravato la situazione economica con ricadute in termini di forti contrazioni del Pil. Nella bozza del piano, tuttavia, a caratterizzare l’intervento per il Sud è l’anticipo di 20 miliardi del fondo Sviluppo e coesione aumentando gli investimenti rispetto a quelli già previsti nel bilancio dello Stato. In pratica, si confermano gli investimenti del Piano Sud di un anno fa e si cerca la quadra per garantire il 34% del volume di investimenti”.

È l’osservazione dell’assessore regionale alle infrastrutture Domenica Catalfamo, che commenta negativamente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato dal Governo, che accusa di mostrare “scarsa attenzione verso i problemi del Sud e della Calabria”.

Tra le diverse criticità enumerate dall’assessore, sono particolarmente gravi i mancati investimenti sull’alta velocità, sul porto di Gioia Tauro, l’esclusione dei fondi per gli aeroporti regionali, ma sopratutto la mancata considerazione delle richieste della Regione al Mit.

“Tutto ciò denota una scarsissima attenzione del Governo verso le problematiche del Sud e della Calabria in particolare” conclude l’assessore.