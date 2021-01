Reggio, aperitivo in centro con oltre 20 persone. Scattano sanzioni, chiuso il locale

Un aperitivo in una attività con la presenza di oltre 20 persone e nonostante le misure anti Covid attualmente in vigore. Gli agenti della Polizia locale di Reggio Calabria hanno interrotto la “piccola” riunione all’interno di un esercizio commerciale di cibo etnico, in pieno centro storico del capoluogo, sorprendendo il gruppo di partecipanti proprio mentre erano seduti al tavolo consumando le pietanze.

Cinque persone sono state sanzionate, così come il titolare dell’esercizio. L’attività è stata chiusa per cinque giorni, come previsto dalle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19. Sono in corso altre verifiche sulla regolarità amministrativa dell’esercizio.