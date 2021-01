Zes. Sindaco Voce e assessore Bossi a Catanzaro, obiettivo: definire linee comuni

Definire linee comuni su cui operare per rendere attuabile un piano operativo che miri ad attrarre investimenti sul territorio ad alta rilevanza economica.

È emerso nel corso dell’incontro tra il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, la commissaria Rosanna Nisticò e i rappresentanti degli altri comuni dell’area ZES Calabria, l’Assessore alle Attività Produttive Luca Bossi ha partecipato ad un incontro presso la sede ANCI di Catanzaro convocato con l’obiettivo di avviare una proficua collaborazione istituzionale e dare impulso alla fase attuativa della Zona Economica Speciale.

Si parla di investimenti per i quali sono previsti incentivi fiscali quali credito d’imposta per maxi investimenti fino a 50 milioni, e riduzione del 50% sull’imposta del reddito per attività che intraprendono una nuova iniziativa economica nel perimetro ZES e per un periodo di 6 esercizi.

Il primo passo, condiviso, è quello di creare una struttura regionale capace di attrarre investimenti, ed in questo la Regione Calabria dovrà avere un ruolo determinante. La semplificazione, inoltre, deve portare a definire un’offerta del territorio che sia quanto più integrata e uniforme possibile.

“E’ una opportunità che dobbiamo cogliere e portare avanti con determinazione.” afferma l’Assessore Bossi.

“C’è la volontà comune di farci trovare preparati e rendere il nostro territorio appetibile per attrarre investimenti intercettando tutte quelle realtà imprenditoriali che sfruttando i benefici fiscali riescono a posizionarsi in una condizione di vantaggio competitivo rispetto al mercato. Ci aspetta un lavoro difficile che darà i suoi frutti solo se si lavorerà tutti insieme, con il supporto di tutte le forze istituzionali”.