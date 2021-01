Banche, ormai i potenziali clienti sono in tutto il mondo: l’importanza di farsi capire

Come ogni altra cosa, anche il mondo bancario è evoluto stando al passo con i tempi e con la tecnologia e, mentre se prima bisognava sempre recarsi agli sportelli per effettuare operazioni, ad oggi c’è chi apre e gestisce i propri conti correnti senza neanche dover mai mettere piede in una filiale grazie a siti e app. Ma questo non è tutto: la globalizzazione ha fatto sì che le distanze si azzerassero, e così le banche si sono ritrovate clienti in tutto il mondo, espandendo sempre di più la loro portata.

Le banche online: l’esempio di N26

Un esempio calzante di quanto scritto sopra è N26, una mobile bank tedesca che non ha filiali fisiche e consente di effettuare operazioni come prelievi senza commissioni dagli sportelli di tutto il mondo, senza neanche imposte sulla conversione di valuta. Il proprio conto è gestibile tranquillamente tramite app, con cui si può ad esempio inviare bonifici istantanei e gratuiti e controllare in ogni momento i movimenti delle diverse carte associate. N26 offre diverse soluzioni di conto e carte di debito o credito a seconda delle proprie esigenze e di quanto si vuole spendere, con un piano base che è totalmente gratuito e privo di commissioni se non sui prelievi in valuta diversa dall’euro. Secondo un’indagine condotta da Forbes e Statista , N26 risulta essere la banca più apprezzata dagli italiani, avendo anche tra l’altro un conterraneo alla guida di tutta l’area sudorientale dell’Europa per quanto riguarda questa mobile bank; dopo essere uscita dai confini della Germania N26 sta infatti puntando a diffondersi come fanno tutti, in Europa e non solo.

Banche in tutte le lingue del mondo

Proprio in virtù di questa espansione di livello globale, permessa dalla tecnologia, le banche cercano ormai di parlare sempre più lingue, assumendo persone straniere o magari affidandosi anche a servizi specializzati, come accade per le traduzioni bancarie con Global Voices , tanto per fare un esempio. Questa capacità di sapersi rivolgere a chiunque in un linguaggio tecnico e professionale permette alle banche di allargare a dismisura i propri orizzonti: prendendo in considerazione ad esempio proprio N26, solo in Europa il numero di clienti raggiunto da questa mobile bank è di ben 3,5 milioni di persone. Ma sono i colossi cinesi e americani che in questo settore fanno davvero impressione in termini di numeri: per fare un esempio tra le banche più grandi, la China Construction Bank conta la bellezza di 320 milioni di clienti e 25.000 filiali in tutto il mondo.

È chiaro quindi come la portata delle banche si estenda ormai sempre più ben oltre i confini nazionali e addirittura continentali, con la conseguente necessità di parlare sempre più lingue in modo da raggiungere sempre più clienti in tutto il mondo.