Polizia locale Crotone, Francesco Iorno è il nuovo comandante

Francesco Iorno

È Francesco Iorno il nuovo comandante della Polizia Locale di Crotone. La nomina è avvenuta con decreto del sindaco Voce a seguito delle selezioni tra i partecipanti all’avviso pubblico emanato dal Comune di Crotone nelle scorse settimane.

Erano undici le domande arrivate, di queste nove sono state giudicate ammissibili ai sensi di quanto previsto nell’avviso.

Iorno, laureato in Giurisprudenza, vanta una lunga esperienza nell’ambito della Polizia Locale avendo ricoperto, tra l’altro, l’incarico di comandante del corpo ad Isola Capo Rizzuto per oltre undici anni e per un anno ha anche ricoperto lo stesso ruolo al comando della Polizia Locale di Crotone.

Iorno è chiamato ad esercitare tutte le funzioni tipiche del ruolo dirigenziale attribuite dalla normativa vigente nazionale, regionale e regolamentare al comandante del corpo di Polizia Locale con competenze specialistiche in materia di gestione e di coordinamento dei servizi di Polizia Locale nel rispetto degli indirizzi strategici e degli obiettivi definiti dall'Ente.