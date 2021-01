Coronavirus, quarta giornata sotto i 300 contagi. In 24 ore +286 nuovi casi e 5 decessi

Curva di contagi ancora sotto i 300 in Calabria dove nelle ultime ore sono stati registrai 286 nuovi positivi, ieri erano stati 283 (QUI). Stando al bollettino diffuso dalla Protezione civile da febbraio sono 28.022 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. I casi sono così distribuiti: Cosenza 93, Catanzaro 62, Crotone 0, Vibo Valentia 51, Reggio Calabria 80, Altra Regione o Stato estero 0.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 5, su un totale di 526 persone che sono decedute per o con il coronavirus.

Sale a 284 il numero dei pazienti ricoverati, e sono 29 (+4) le persone con sintomi più gravi che si trovano nelle terapie intensive calabresi. Diminuiscono invece le persone che si trovano in isolamento domiciliare 9.355 (+53). E aumentano i guariti 17.828 (+224).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino dono sono stati registrati 80 nuovi positivi, da febbraio si sono ammalate 10.584. Attualmente i casi attivi sono 2.340, di cui 80 ricoveri a Reggio, 5 a Gioia Tauro (+2); 8 in terapia intensiva (+1); 2.247 in isolamento domiciliare (-41). I casi chiusi sono 8.244, di cui 8.094 guariti (+117), 150 decessi (+2).

Nel Cosentino, da febbraio sono 8.122 le persone che hanno contratto il coronavirus, ma in 24 ore i nuovi positivi sono 93. Attualmente i casi attivi sono 3.980, di cui 66 ricoveri in reparto a Cosenza, 11 in reparto al presidio di Rossano, 8 al presidio ospedaliero di Acri, 10 al presidio ospedaliero di Cetraro, 7 all'Ospedale da Campo (+1); 12 in terapia intensiva (+2), 3.866 in isolamento domiciliare(+49). I casi chiusi sono 4.142, di cui 3.918 guariti (+38); 224 decessi(+3).

Nel Catanzarese i nuovi casi sono 62, ma da inizio pandemia si sono ammalate 4.123 persone. Attualmente i casi attivi sono 1.767, di cui 31 ricoveri in reparto a Catanzaro, 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme, 23 in reparto all'AOU Mater Domini (-5); 9 in terapia intensiva 8+1); 1.700 in isolamento domiciliare (+32). I casi chiusi sono 2.356, di cui 2.275 guariti (+33), 81 deceduti.

Nel Crotonese, da febbraio sono 2.425 le persone che hanno contratto il coronavirus, ma nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi positivi. Attualmente i casi attivi sono 400, di cui 22 ricoveri in reparto (+1); 378 in isolamento domiciliare(-20). I casi chiusi sono 2.025, di cui 1.986 guariti (+19), 39 decessi).

Nel Vibonese i nuovi positivi sono 51, ma il totale è di 2.409 casi. Attualmente i casi attivi sono 1.088, di cui 17 ricoveri (+1) e 1.071 in isolamento domiciliare (+33). I casi chiusi sono 1.321, di cui 1.289 guariti (+12) e 32 decessi.

I pazienti che hanno contratto il virus e che provengono da altra regione o stato sono 93 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 266.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 147.

ITALIA, 17.264 I NUOVI POSITIVI. 522 I DECESSI

Non si arresta la curva dei contagi in Italia, dove nelle ultime 24 sono stati registrati 17.246 nuovi positivi che portano il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 a quota 2.336.279. I decessi sono 522, per 80.848 persone che sono decedute per o con il coronavirus.

I guariti sono 1.694.051 (+20.115), mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 535.713. Numeri scoperti attraverso i 160.585 tamponi effettuati, 14.844 in meno rispetto a ieri.

Diminuiscono i ricoveri, in tutto il paese le persone che hanno bisogno di cure in ospedale sono 23.110 (-415), mentre i pazienti più gravi sono 2.557 (+165).

I CASI REGIONE PER REGIONE

È la Lombardia la regione che registra più casi (2.587), seguono Veneto (+2.076), Sicilia (+1.867), Lazio (+1.816), Emilia-Romagna (+1.515). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 508.224: +2.587 casi; Veneto 293.795: +2.076 casi; Piemonte 210.338: +857 casi; Campania 203.846: +1.294 casi; Emilia-Romagna 197.086: +1.515 casi; Lazio 185.724: +1.816 casi; Toscana 126.564: +424 casi; Sicilia 115.391: +1.867 casi; Puglia 106.102: +1.524 casi; Liguria 64.960: +289 casi; Friuli-Venezia Giulia 58.592: +805 casi; Marche 48.633: +506 casi; Abruzzo 38.594: +256 casi; Sardegna 34.944: +275 casi; P. A. Bolzano 32.186: +174 casi; Umbria 31.677: +210 casi; P. A. Trento 24.390: +272 casi; Basilicata 12.287: +90 casi; Valle d’Aosta 7.581: +16 casi; Molise 7.343: +107 casi.

(ultimo aggiornamento 17:51)