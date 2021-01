Maltempo, neve a quote collinari. Allerta gialla in Calabria

È allerta gialla in Calabria dove si prevedono, a partire dalla mattinata di domani, nevicate fino a quote di 800 metri, in calo nel pomeriggio fino a quote di 400-600 metri, con accumuli moderati o localmente abbondanti.

Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì 15 gennaio, nevicate fino a quote collinari, con sconfinamenti fino a quote di 300 metri, su Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con accumuli generalmente deboli, fino a localmente moderati. Inoltre su Basilicata e Calabria

Per domani, venerdì 15 gennaio, è prevista allerta gialla in Calabria, su gran parte della Sicilia e su settori della Basilicata.