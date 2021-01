Crollo del tetto dell’Auditorium Calipari, avviata la perizia

Inizia oggi la perizia sul crollo del tetto dell’Auditorium “Nicola Calipari” di Reggio Calabria. Una strage sfiorata, dato che il cedimento improvviso è avvenuto in un frangente in cui la struttura era completamente vuota (LEGGI).

A seguito del crollo, la Procura di Reggio ha aperto un’inchiesta che ha coinvolto trenta indagati, ipotizzando il reato colposo di crollo di costruzioni (QUI).



Nominati due ingegneri dell’Università Federico II di Napoli per esaminare i detriti e stabilire le cause del crollo, cercando di stabilire cause e responsabilità. La struttura era stata inaugurata nel 2005.