Cirò Marina. Beccato in auto sulla 106 con 5 chili di marijuana

Si era fermato per troppo tempo ad un distributore di carburante lungo la statale 106, come se stesse aspettando qualcuno. Un atteggiamento insolito che ha insospettito i Carabinieri di Cirò Marina, impegnati in una serie di controlli stradali.

I militari si sono dunque avvicinati al soggetto, un trentaseienne non del posto, al fine di effettuare un controllo. Dopo le verifiche di rito, l’uomo ha insospettito i Carabinieri, che hanno così deciso di effettuare una perquisizione personale e del veicolo.

All’interno della macchina è stato rinvenuto un sacco di plastica nero, comunemente usato per la spazzatura. Ma al suo intero c’era tutt’altro: ben cinque chili di marijuana, pronti per essere immessi sul mercato. L’uomo è stato quindi fermato e tratto in arresto con l’accusa di detenzione di stupefacenti finalizzata al traffico illecito.