Si apre una nuova stagione di formazione per le guardie ecozoofile a Crotone. FareAmbiente Movimento Ecologista Europeo annuncia il via al corso di formazione per volontari specializzati nella protezione degli animali e nella tutela del patrimonio forestale e faunistico.

Si tratta del sesto corso di formazione promosso dall’ente, accreditato e riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente nonché dalla Commissione Europea.