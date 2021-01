In due bidoni interrati nascondeva la droga, in casa i contanti: arrestato 54enne lametino

Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finito in arresto un 54enne lametino. A far scattare le manette sono stati ieri i Carabinieri della Compagnia di Girifalco che, supportati da squadra Cacciatori e unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, hanno messo a soqquadro l’abitazione dell’uomo.

Nascosti in due bidoni interrati in un podere nella sua disponibilità del 54enne, i militari hanno rinvenuto circa 3,9 kg di marijuana suddivisi in più involucri sottovuoto. La droga è stata recuperata grazie all’impiego di un mezzo escavatore dei Vigili del Fuoco.

Nella circostanza sono stati sequestrati circa 24.000 euro in contanti custoditi in casa, una bilancia di precisione e una macchina confezionatrice per sottovuoto.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro - Siano, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria lametina.