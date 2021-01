Picchia la mamma e la manda in ospedale in pericolo di vita: 34enne finisce in carcere

Una violenta aggressione subita da una madre da parte del figlio è stata fermata dagli Agenti della Questura di Reggio Calabria che sono riusciti a mettere al sicuro la donna e ad arrestare il giovane, di 34 anni.

I FATTI

I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri in un appartamento in costruzione in località Pellaro. I poliziotti, ricevuta una segnalazione su quanto stava accadendo, si sono precipitati con due volanti sul posto.

Al loro arrivo, gli agenti hanno sorpreso il giovane che, armato di un’asse di legno, cercava di colpire la madre.

Il 34enne è stato prontamente immobilizzato dai poliziotti e la donna è stata soccorsa dal personale sanitario immediatamente intervenuto su richiesta della Sala Operativa.

La malcapitata è stata ricoverata in prognosi riservata presso il Grande Ospedale Metropolitano, e versa ora in pericolo di vita.

L’aggressore è stato arrestato per tentato omicidio aggravato e ristretto presso la Casa Circondariale di Arghillà. Sono al vaglio degli inquirenti le motivazioni che hanno portato al grave gesto.