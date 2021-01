Comune Reggio. Polemica sul garante disabilità, Costarella: “Dimissioni presentate il 31 dicembre”

Il Comune di Reggio Calabria

È partita da Forza Italia la polemica sull’incompatibilità del Garante delle Persone con Disabilità, Carmela Costarella, in carica al Comune di Reggio Calabria.

La stessa Costarella – ritenuta incompatibile in quanto madre dell’assessore Giuggi Palmenta - fa presente che “le dimissioni sono state presentate in data 31 Dicembre 2020, in tempi non sospetti e prima che la vana polemica politica occupasse le cronache giornalistiche”.

La stessa avrebbe ritenuto “necessario ed opportuno continuare tale servizio fino alla data del 31 dicembre per poter portare a termine le attività già avviate di tutela e salvaguardia dei diritti delle Persone con Disabilità”.

“Onorata di aver potuto prestare servizio per la cittadinanza, ringrazio l’Amministrazione per l’opportunità offertale nei confronti delle persone disabili e delle loro famiglie”, afferma Carmela Costarella .