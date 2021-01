Decreti Rilancio e Ristori, Entrate: in Calabria erogati contributi per 222 milioni

I decreti relativi al Rilancio e Ristori in fase di emergenza Covid-19 hanno portato alla Calabria oltre 222 milioni di euro. A rivelare il totale dei contributi erogati è l'Agenzia delle entrate regionale.

Naturalmente – sempre secondo quanto rivela l'Agenzia – tali somme concorrono con oltre 10 miliardi di euro erogati a livello nazionale.

Per quanto riguarda la nostra regione, sono 64.342 i contributi relativi al Decreto Rilancio per un totale di oltre 135 milioni di euro, e 32.078 per un totale di oltre 86 milioni quelli relativi ai Decreti Ristori.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il al Decreto Rilancio, alla provincia di Cosenza erogati 51,67 milioni per 24.554 pagamenti; alla provincia di Catanzaro sono arrivati 27,25 mln per 12.719 pagamenti; 13,04 milioni sono andati alla provincia di Crotone per 6.605 pagamenti; alla provincia di Reggio Calabria sono andati 31,11 milioni per 14.322 pagamenti e, infine, alla provincia di Vibo Valentia sono andati 12,40 mln per 6.142 pagamenti.

Per i Decreti Ristori, invece, sono andati 33,20 mln alla provincia di Cosenza, per un totale di 12.483 pagamenti; 17,79 mln alla provincia di Catanzaro, per 6.507 pagamenti; 6,37 Mln a Crotone, per 2.532 pagamenti; 21,78 mln Reggio Calabria, per 7.586 pagamenti e 7,49 mln a Vibo Valentia, per 2.970 pagamenti.