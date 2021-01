Sfuma la partenza del maxi processo Rinascita-Scott: giudice ricusato si astiene, tutto rimandato

Una “falsa partenza” quella di oggi per il maxi processo nato dall’inchiesta Rinascita-Scott. Questo 13 di gennaio era un giorno di giustizia tanto atteso che “sfuma” e slitta al prossimo 19 gennaio poiché tre giudici del collegio giudicante hanno infatti presentato una dichiarazione di astensione che dovrà essere valutata dal presidente del Tribunale di Vibo. Si tratta del giudice ricusato Tiziana Macrì e dei giudici a latere Brigida Cavasino e Gilda Romano.

L'ASTENSIONE DEL GIUDICE TIZIANA MACRI'

Accerchiata da forze dell’ordine, la nuova e imponente aula bunker di Lamezia ha visto stamni partire l’udienza presieduta dal giudice Tiziana Macrì con l'appello delle parti, durato alla lunga visto che solo gli imputati sono oltre 300.

Proprio nei confronti del giudice Tiziana Macrì, però, c'è una richiesta di ricusazione da parte della Dda di Catanzaro (QUI) avendo la stessa, come gip di Catanzaro, autorizzato un'intercettazione nell'ambito dello stesso procedimento.

Al termine della costituzione delle parti, l'avvocato Diego Brancia ha chiesto al collegio di astenersi dalla trattazione del prosieguo del procedimento avendo Macrì già pronunciato sentenza, il 27 ottobre scorso, nell'ambito di un processo correlato con Rinascita-Scott: "Nemea" contro il clan Soriano di Filandari.

La Giudice ha interrotto la richiesta dell'avvocato affermando che i giudici a latere Cavasino e Romano hanno già formalizzato dichiarazione di astensione.

"Io sono venuta per dovere d'ufficio. Io mi fermo oggi, la mia è la posizione di un giudice ormai ricusato", ha affermato Tiziana Macrì, che chiarisce: “Io non ritengo dentro di me di essere incompatibile, altrimenti l’avrei fatta prima. Il presupposto della mia dichiarazione di astensione è la decisione della Corte d’Appello: se la Corte non si fosse pronunciata io sarei andata avanti”.

GRATTERI SBOTTA: “ABBIAMO PERSO UN MESE DI TEMPO”

“Abbiamo perso un mese di tempo”, ha detto il procuratore Nicola Gratteri che, presente in aula, pare non abbia preso bene la decisione della Macrì.

Lo stesso Procuratore ha precisato: “Avevamo chiesto la ricusazione l’11 dicembre e solo oggi prendiamo atto che lei intende astenersi”.