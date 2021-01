Covid. Terzo giorno sotto soglia 300 contagi per la Calabria: in 24 ore + 283 positivi e 1 morto

La Calabria conta per il terzo giorno consecutivo meno di trecento nuovi contagi. Dopo il bollettino di ieri che ha contato 249 nuovi contagi e una vittima (QUI), nelle ultime 24 ore – sempre secondo i dati diramati dal Dipartimento Tutela della Salute – sono 283 i nuovi positivi al Covid sul territorio regionale.

I casi confermati oggi vedono la provincia di Catanzaro piazzarsi prima con + 94 nuovi contagiati, seguita da Cosenza con + 84, Reggio Calabria + 77, poi Crotone + 16 e Vibo Valentia con +12.

Un’altra vittima del Covid si è purtroppo registrata nelle scorse ore. Ad oggi si contano 521 morti dall’esplosione della pandemia.

Non si arrestano i ricoveri nelle terapie intensive delle strutture calabresi (+3) per un totale di 25 persone ricoverate. Mentre i posti letto occupati nei reparti Covid sono 284 (+9). Calano invece i casi di Covid in isolamento domiciliare (-145) per un totale di 9.302 persone. Non sono comunque poche le persone guarite 17.604 (+415).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel dettaglio, i casi di Covid fin qui accertati per ogni singola provincia, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, sono i seguenti:

Nel catanzarese, che oggi conta +94 nuovi positivi, i contagi accertati sono stati finora 4.062: casi attivi 1.739 (34 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 25 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.668 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.323 (2.242 guariti, 81 deceduti).

Nel cosentino, dove sono stati riscontrati + 84 nuovi contagi, i positivi riscontrati sono stati in tutto 8.029: casi attivi 3.928 (66 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano; 10 al presidio ospedaliero di Acri; 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 all'ospedale da campo; 10 in terapia intensiva, 3.817 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.101 (3.880 guariti, 221 deceduti).

Resta il reggino a registrare complessivamente il numero più alto dei contagi 10.503, nonostante nelle ultime 24 ore, con +77 casi, è la provincia che si piazza terza per nuovi contagi. Qui i casi attivi sono 2.378 (78 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 5 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 2288 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.125 (7.977 guariti, 148 deceduti).

Nel crotonese, invece, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.425 (+16): i casi attivi sono 419 (21 in reparto; 398 in isolamento domiciliare). I casi chiusi 2.006 (1.967 guariti, 39 deceduti).

Infine, nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 2.358 (+12): i casi attivi 1.054 (16 ricoverati, 1038 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 1.304 (1.272 guariti, 32 deceduti).

In altra Regione o stato estero i casi attivi sono 93, tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi 266, tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 210.