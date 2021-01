Incidente su viale De Filippis a Catanzaro: il bilancio è di due feriti

Incidente a Catanzaro su viale De Filippis in prossimità dell'incrocio del Benny hotel. Nel sinistro –le cui cause sono ancora da accertare - sono rimaste coinvolte una Suzuki Jimny ed una Ford.

Il bilancio è di due feriti. Si tratta di un uomo e una donna che sono stati trasportati in ospedale dal personale sanitario del Suem118.

Sul posto è prontamente intervenuta una Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro che ha messo in sicurezza le vetture. Presente anche la Polizia per gli accertamenti di competenza. Disagi per la viabilità.