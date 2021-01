False perizie per favorire il boss Mantella: Pm chiede 3 condanne e 1 assoluzione

Andrea Mantella

Verso le battute finali il processo sulle presunte false perizie e corruzione di medici e avvocati per favorire il boss Andrea Mantella.

In occasione del rito abbreviato, il pubblico ministero di Catanzaro ha chiesto tre condanne e una sola assoluzione. In particolare, è stata chiesta per il dottore Massimo Rizzo una condanna a 6 anni e 2 mesi, per il dottor Mauro Notarangelo una condanna a 4 anni e per Santina La Grotteria una condanna a 6 anni e 2 mesi di reclusione. L’assoluzione è stata invece chiesta per Antonella Scalise.

L’obiettivo - secondo la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro - sarebbe stato quello di favorire con perizie false il boss poi divenuto collaboratore di giustizia.