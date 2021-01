Si ustiona mentre accende il camino: giovane muore dopo 20 giorni di agonia

Un tragico incidente domestico ha portato alla morte una ragazza di Monasterace, Rita Fiorenza, di 22 anni. Un agonia lunga 20 giorni quella di Rita che, a seguito di un ricovero per gravi ustioni all’ospedale di Catania, si è spenta ieri.

La giovane, tanto amata a Monasterace per la sua dolcezza, pochi giorni prima di Natale è rimasta gravemente ustionata mentre tentava di accendere il camino.

Il Comune reggino ha dichiarato lutto cittadino per il giorno dei funerali. “La notizia che Rita non ce l’ha fatta -si legge sull’account facebook del Comune – ci lascia sgomenti insieme con tutta la nostra comunità. Ci stringiamo ai famigliari duramente colpiti dalla gravissima e dolorosissima perdita esprimendo il nostro cordoglio. Sarà proclamato lutto cittadino nella giornata in cui si terranno i funerali”.