Riapertura dei ristoratori, Molinaro (Lega): “Andrò a cena da loro”

Il consigliere regionale leghista, Pietro Molinaro, ha espresso la sua vicinanza ai ristoratori che hanno annunciato una riapertura per protesta il prossimo 15 gennaio. Una vicinanza non solo simbolica, ma concreta: lo stesso infatti ha annunciato di voler andare a cena da uno di loro.

“I ristoratori e i baristi che aderiscono a Io Apro 15/01 si sono impegnati a rispettare tutte le norme di sicurezza sanitarie che proteggono dal Covid: termoscanner all’ingresso, gel disinfettanti, distanziamento dei tavoli, conti ai tavoli alle 21:45 per rispettare il divieto di circolazione dopo le 22:00, disobbedienza gentile nei confronti delle forze dell’ordine” afferma Molinaro. “Non sono pericolosi negazionisti del Covid, ma preziosi realisti che reagiscono per non morire di Covid e dell’inconcludenza del Governo”.