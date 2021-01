Tortora, bonifica della Fiumarella. Iorio: “Cura del paese per renderlo più vivibile”

È iniziata la bonifica della Fiumarella, dove gli operai sono al lavoro per rimuovere i numerosi rifiuti e ripulire l’alveo del corso d’acqua. Lo rende noto l’amministrazione di Tortora, che ha programmato una serie di interventi di riqualificazione ambientale e di bonifica dei siti più inquinati.

“Purtroppo il materiale ritrovato testimonia come in alcuni cittadini manchino le regole di vita di una comunità sana, ma posso assicurare che si tratta di fenomeni che andranno sconfitti, grazie anche agli impianti di video sorveglianza che saranno disposti gradualmente sul territorio” afferma il primo cittadino Toni Iorio, che ha attivato un servizio di comunicazione tramite Whatsapp per permettere ai cittadini di segnalare eventuali disagi o disservizi.

Gli interventi riguarderanno anche il quartiere Marina e le zone montane, nonché il centro abitato del paese, al fine di pulire le strade, le caditoie, i tombini, le cunette, i canali e quant’altro. Il tutto per “rendere più sicuro e accogliente” il comune.