Covid, Comitato Salute della Piana: “Vaccinato quasi l’80% del personale sanitario, si parta con il territorio”

Si è svolto nella prima mattinata di oggi l’incontro tra il Comitato per la Salute della Piana ed il direttore sanitario dell’ospedale di Polistena, Giuseppe D’Ascoli. Un occasione importante per fare il punto sullo stato delle vaccinazioni e sul prosieguo delle operazioni.

Il comitato, composto dal coordinatore Michele Galimi, da Lucia Borgese e Maria Lucia Ali, esprime soddisfazione per i risultati raggiunti dal Santa Maria degli Ungheresi, dove il 75% del personale ospedaliero risulterebbe già vaccinato mentre una parte, attualmente in quarantena, verrà coperta non appena possibile.

Superata questa fase, toccherà al personale dei poliambulatori, dei consultori e dei medici del consiglio dell’ordine, nonché i medici di medicina generale ed i pediatri. Successivamente, toccherà al personale delle Rsa. La vaccinazione procede a ritmo serrato, riuscendo a somministrare 150 dosi al giorno, in circa dodici ore.