Elezioni metropolitane, Davi: “Ministero e Prefettura le blocchino”

“Chiedo che il Ministero degli Interni attraverso la Prefettura blocchi subito le elezioni metropolitane e le rinvii in attesa della chiusura delle indagini della Procura”. Lo afferma in una nota Klaus Davi, che ribadisce come lo Stato in Calabria “non può essere una comparsa” e deve quindi “tutelare la collettività e lo svolgimento corretto dei passaggi democratici”.

“Ciò che sta emergendo dall'inchiesta sul voto dello scorso settembre è molto grave” afferma il massemdiologo. “Oggi siamo sui giornali nazionali e nelle rassegne stampa che contano per come sono state gestite le ultime elezioni”.

Lo stesso dunque conclude chiedendo un “rinvio prudenziale” delle prossime elezioni metropolitane, almeno finché non si sarà fatta luce sui “voti taroccati” delle scorse comunali.