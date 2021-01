Montalto Uffugo, operatore scolastico positivo al covid: chiuse le scuole del centro

È risultato positivo al coronavirus un operatore scolastico dell’Istituto Comprensivo di Montalto Uffugo, e per questo motivo le scuole rimarranno chiuse per le operazioni di sanificazione. Lo rende noto il vicesindaco Emilio D’Acri.

In via precauzionale il Comune chiuderà fino al 16 gennaio le due scuole ricadenti nel plesso centrale, in Via Aldo Moro ed in Via Dante Alighieri, sospendendo ogni attività in presenza. Gli istituti avevano riaperto agli alunni appena lunedì scorso, 11 gennaio.