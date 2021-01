Cariati, Spirlì visita l’ex ospedale: “Basta abbandono”

“C’è la necessità di mettere gli abitanti di questa fetta di Calabria alla pari con tutti gli altri e in una condizione di tranquillità”. È quanto afferma il presidente facente funzione Nino Spirlì, che nel pomeriggio di oggi ha visitato l’ex ospedale di Cariati ed il centro di assistenza primaria territoriale.

Accompagnato dai consiglieri Giuseppe Graziano e Pietro Molinaro, è stato accolto dalla sindaca Filomena Greco, dal direttore del distretto Jonio Sud dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano, i due coordinatori del Capt, Alessandro Galati e Giovanna Izzo, nonché medici e cittadini.

“Siamo qui perché gli anni contrassegnati dal silenzio della Regione devono trovare finalmente una fine. Non è solo questione di riaprire o chiudere un ospedale: ci sono l’urgenza e la necessità di riportare la salute, e la sanità stessa, in queste terre” afferma Spirlì, che ha visitato gli ambienti del presidio e li ha definiti “da potenziare” con nuovo personale e attrezzature.

“Non è mia abitudine nascondermi, sono qui soprattutto per imparare, in modo da poter poi ripetere questa lezione a chi di dovere. Prima di parlare, sono abituato ad ascoltare e a vedere con le mie orecchie e i miei occhi” ha concluso, per poi raggiungere il teatro comunale dove si è confrontato apertamente con i sindaci del comprensorio.