Provincia di Vibo Valentia, Rosanò riconfermato presidente dell’organo di revisione

Il consiglio provinciale di Vibo Valentia ha riconfermato Andrea Rosanò come presidente dell’Organo di Revisione economico-finanziaria della provincia per il prossimo triennio. Un voto all’unanimità, espresso con scrutinio segreto da tutti i consiglieri dell’ente.

“Unanimità emersa dopo una serie di confronti con tutti i consiglieri provinciali” dichiara il presidente Salvatore Solano. “Incontri costruttivi nei quali abbiamo ritenuto opportuno dare continuità alla presidenza dell’Organismo di revisione economico-finanziaria, non solo per le alte competenze professionali dimostrate dal dottore Rosanò, ma anche in considerazione della conoscenza approfondita delle peculiari e complesse dinamiche amministrative di un Ente che da sette anni è in stato di default e tenuto conto della molteplicità di atti e documenti da vagliare e revisionare in vista dell’ormai prossima approvazione del bilancio”.

La nomina è stata ratificata dal segretario Mario Ientile, mentre i restanti componenti dell’organo, Fabio Policastri e Giuseppe Totera, sono stati sorteggiati dalla Prefettura.