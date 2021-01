Cassano, incendiata l’auto di un imprenditore agricolo

Una dinamica insolita aleggia sull’incendio dell’autovettura di un imprenditore agricolo. L’uomo, di origine campana ma residente nel complesso dei Laghi di Sibari, ha allertato i Vigili del Fuoco dopo aver visto le fiamme circondare la sua auto, parcheggiata all’interno del condominio, nonostante la pioggia.

I Vigili hanno subito domato l’incendio e messo in sicurezza la zona, ed attualmente non si esclude alcuna pista per tentare di spiegare la matrice dell’incendio, quasi certamente di origine dolosa.