Taurianova: 30 persone in un bar, scattano sanzioni e chiusura

Sanzioni a Taurianova per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Gli agenti del commissariato di Polizia sono intervenuti in via XXIV Maggio e in Piazza Italia, dove si trovavano circa 150 persone.

Inoltre i poliziotti, coadiuvati dai colleghi di Cittanova, hanno constato la presenza di circa 30 soggetti in un bar, sei dei quali sono stati sanzionati per la violazione dei protocolli previsti per la prevenzione della pandemia, che è tuttora in atto.

Nella stessa circostanza, il titolare del bar è stato sanzionato per le violazioni del Dpcm ed è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni.