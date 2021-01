Covid, lieve frenata dei contagi: +270. Cinque i decessi nelle ultime 24 ore

Sono 270 i nuovi contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Un lieve calo rispetto ai dati diffusi ieri dalla Protezione civile (QUI). I casi confermati sono così suddivisi: Cosenza 7, Catanzaro 10, Crotone 46, Vibo Valentia 65, Reggio Calabria 142. Altra Regione o stato estero 0.

Da febbraio il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 27.204. I decessi sono 5, per un totale di 519 morti con o per il coronavirus.

Aumentano anche i ricoveri nei reparti Covid in Calabria dove i pazienti sono 273 (+17), ma nelle terapie intensive i pazienti più gravi sono 24 (-1). Le persone in isolamento domiciliari sono 9.332 (+1), ma aumentano anche i guariti 17.056 (+248).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino sono stati registrati 142 nuovi casi, ma da febbraio il computo totale di persone che hanno contratto il virus sono 10.258. Attualmente i casi attivi sono 2.331, di cui 82 ricoveri in reparto a Regio, 6 nel presidio di Gioia Tauro (+5); 6 in terapia intensiva (-2); 2.237 in isolamento domiciliare(+53). I casi chiusi sono 7.927, di cui 7.780 guariti (+83), 147 decessi (+3).

Nel Cosentino, da febbraio si sono ammalate 7.906, in 24 ore i nuovi casi sono 7. Attualmente i casi attivi sono 3.820, di cui 67 ricoveri in reparto a Cosenza, 8 nel presidio di Rossano, 5 nella struttura di Cetraro, 10 nel reparto di Acri, 3 nell’ospedale da campo (+4); 9 in terapia intensiva (-1); 3.718 in isolamento domiciliare(-100). I casi chiusi sono 4.086, di cui 3.866 guariti (+103), 220 decessi(+2).

Nel Catanzarese sono stati registrati 10 nuovi casi, ma dall’inizio della pandemia il totale è di 3.938. Attualmente i casi attivi sono 1.905, di cui 33 ricoveri nell’ospedale di Catanzaro, 3 nel presidio di Lamezia Terme, 21 al Mater Domini (+11); 9 in terapia intensiva (+2); 1.839 in isolamento domiciliare(-4). I casi chiusi sono 2.033, di cui 1.952 guariti, 81 decessi.

Nel Crotonese i nuovi casi sono 46, ma da febbraio sono 1.656 i casi totali di coronavirus della provincia. Attualmente i casi attivi sono 416, di cui 20 ricoveri in reparto e 396 in isolamento domiciliari (+34). I casi chiusi sono 1.991, di cui 1.952 guariti (+12) e 39 decessi.

Nel Vibonese, dove dall’inizio della pandemia i casi totali sono stati 2.336, i nuoci positivi sono 65. Attualmente i casi attivi sono 1.064, di cui 15 ricoveri(-3) e 1.049 in isolamento domiciliare (+18). I casi chiusi sono 1.272, di cui 1.240 guariti (+50) e 32 decessi.

Per quanto riguarda i casi di positivi provenienti da altra regione o stato, i casi attivi sono 93 e sono in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 266.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 94.

ITALIA. 12.532 NUOVI CASI, 448 I DECESSI

Sono 12.532 i nuovi casi di coronavirus in Italia, ma da febbraio le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono state 2.289.021. In 24 ore i decessi registrati sono 448, a fronte di 79.203 decessi con o per il coronavirus.

Le persone guarite sono 1.633.839 (+16.035), mentre le persone che sono in isolamento domiciliare sono 575.979. I tamponi sono stati 91.656, ovvero 48.102 in meno rispetto a ieri.

Aumentano i ricoveri, in Italia le persone in reparto sono 23.603 (+176), mentre i pazienti più gravi nelle terapie intensive sono 2.642 (+168).

I DATI REGIONE PER REGIONE

È l’Emilia-Romagna (+1.942) la regione che registra più positivi, seguono poi il Veneto (+1.715), la Sicilia (+1.587), la Lombardia (+1.488), e il Lazio (+1.254). Di seguito la distribuzione regione per regione: Lombardia 502.246: +1.488 casi; Veneto 287.701: +1.715 casi; Piemonte 207.571: +609 casi; Campania 200.792: +1-021 casi; Emilia-Romagna 192.832: +1.942 casi; Lazio 180.915: +1.254 casi; Toscana 125.330: +379 casi; Sicilia 109.642: +1.587 casi; Puglia 102.235: +622 casi; Liguria 64.000: +226 casi; Friuli-Venezia Giulia 56.594: +361 casi; Marche 47.148: +333 casi; Abruzzo 37.873: +120 casi; Sardegna 34.025: +231 casi; P. A. Bolzano 31.644: +125 casi; Umbria 30.955: +49 casi; P. A. Trento 23.709: +69 casi; Basilicata 11.958: +79 casi; Valle d’Aosta 7.532: +27 casi; Molise 7.115: +25 casi.

(ultimo aggiornamento 17:35)