Scalea, evade dai domiciliari per andare a trovare una donna. Arrestato

È finito in manette un ragazzo di 19 anni residente a Scalea, accusato di evasione. I carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato il giovane, ristretto ai domiciliari, perché poco prima di Natale si è reso responsabile del reato di furto.

Il 9 gennaio, durante un controllo, i militari hanno accertato l’assenza del 19enne dal domicilio. Hanno quindi avviato le ricerche e hanno rintracciato il giovane in un’altra abitazione, nello stesso stabile, in compagnia di una donna, anche lei ai domiciliari. Il ragazzo ha fornito giustificazioni poco plausibili e per questo è stato portato in Caserma per gli accertamenti del caso.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 19enne è stato arrestato. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato messo nuovamente ai domiciliari.