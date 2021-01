Aeroporto Crotone. L’Ils c’è ma non funziona: viaggiatori dirottati a Lamezia per nebbia

Al peggio non c’è mai fine ed è proprio il caso di dirlo per l’Aeroporto di Crotone che continua ad essere protagonista di avvenimenti negativi. Dopo la discussa cancellazione dei voli Ryanair (QUI), anche la nebbia è calata da sabato pomeriggio sullo scalo pitagorico tanto da impedire atterraggi e partenze.

Pare proprio una congiura e a farne le spese sono sempre i viaggiatori. Ieri, infatti, il volo proveniente da Bologna ed atteso al Sant'Anna per le 12:55 non solo non è potuto atterrare a Crotone ma ha subito anche un largo ritardo per la ripartenza.

Dunque disagi non solo ai passeggeri in arrivo, atterrati nello scalo lametino, ma anche alle decine di persone che erano nello scalo pitagorico in attesa di salire sullo stesso aereo che sarebbe dovuto ripartire per Bologna.

Dopo una lunga attesa, in cui non sono mancate proteste, i viaggiatori sono stati “scarrozzati” da un pullman a Lamezia, dove hanno potuto prendere l’agognato volo.

Un contrattempo ed un disagio provocato anche, come denuncia da tempo lo stesso Comitato Aeroporto, dalla mancata attivazione del sistema Ils (che permette agli aerei di atterrare in sicurezza anche con condizioni meteo problematiche). L'aeroporto di Sant'Anna è dotato dal 2012 dal sistema Ils, ma finora non è stato mai attivato.

L’inefficienza del servizio è stata subita anche dalla squadra e dallo staff del Crotone Calcio che, per raggiungere Verona e poter disputare la 17 giornata di serie A Tim, ha dovuto raggiunge l’aeroporto Lamezia nella giornata di sabato e, anche per il ritorno, ha dovuto puntare sullo scalo lametino.