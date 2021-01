Non funzionano i riscaldamenti: gli studenti di Papanice restano a casa

Questa mattina molti studenti calabresi sono tornati tra i banchi ma non quelli dell’Istituto comprensivo di Papanice. L’impedimento non è dovuto ad un’ordinanza per il contenimento del Covid ma bensì a un problema “tecnico”: non funzionano gli impianti di riscaldamento.

In particolare, si tratta degli alunni dei plessi di via Calabria e della scuola primaria Pizzuta, in contrada Cantorato. Gli studenti – secondo quando disposto dal sindaco Vincenzo Voce - procederanno con la Dad fino al 13 gennaio, data stimata per il ripristino dei riscaldamenti.