Furto in abitazione, topo d’appartamento “pizzicato” con ancora la refurtiva

Un infisso forzato, poi l’irruzione in una abitazione, dove al momento non c’era nessuno, riuscendo a portare via monili in oro e bigiotteria per un valore di circa 8 mila euro.

Questa la dinamica del furto avvenuto nella serata di domenica scorsa, intorno alle 19.30, a Catanzaro lido. Ad accorgersi dell’accaduto la padrona di casa una volta rincasata e che ha subito allertato i carabinieri della stazione cittadina.

I militari, arrivati sul posto, dopo un primo accertamento investigativo sono arrivati a sospettare di un 38enne del posto, P.F. le sue iniziali.

Gli investigatori hanno così eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti dell’uomo che all’arrivo dei carabinieri ha lanciato dalla finestra un portagioie, risultato poi contenere proprio tutta la refurtiva e che, recuperata, è stata così restituita al legittimo proprietario.

Per il 38enne sono dunque scattate le manette ed è stato messo ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.