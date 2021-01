Auto esce di strada e precipita in un burrone: ferite due persone

Un’auto è uscita di strada nel tardo pomeriggio di oggi in località Castagnelle, sulla statale 107 "Silana crotonese", ed è precipitata in un burrone. Il conducente, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, un Rav Toyoya, che ha fatto un volo di circa 20 metri.

La fitta vegetazione ha attutito il colpo e miracolosamente il giovane alla guida e la sua fidanzata hanno riportato solo qualche leggera contusione. Sul posto sono giunti oltre ai sanitari del 118 dell'ospedale di Paola, i vigili del fuoco e la polizia per i rilievi del caso.