Elezioni Provinciali Cosenza, centrodestra verso la rinuncia per protesta

Il centro destra di Cosenza potrebbe non candidare alcun proprio rappresentante nella sfida elettorale per l’elezione del presidente della Provincia di Cosenza. Alla base della scelta, come scrivono Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Udc, “l’atteggiamento tenuto dal presidente uscente, Franco Iacucci, che ha fissato l’appuntamento con le urne per il 7 Febbraio, respingendo gli inviti ad un differimento – arrivati nei giorni scorsi da FI, Lega, FdI e Udc – sia a tutela della pubblica incolumità, vista l’emergenza sanitaria in atto, sia per permettere l’accorpamento con l’elezione del nuovo consiglio provinciale, ormai imminente”.

“I nostri appelli sono fin qui caduti nel vuoto. Rilanciamo l’invito a voler accorpare l’elezione del presidente e quella del consiglio, differendo anche a breve la chiamata al voto, a quando la curva epidemiologica garantirà la dovuta sicurezza. Qualora Iacucci dovesse ribadire la volontà di tenere le elezioni il 7 Febbraio, si assumerà insieme al centrosinistra la responsabilità, morale e politica, di dar corso a elezioni farsa, per nulla rappresentative della volontà degli elettori, in cui, in segno di protesta contro una gestione privatistica delle istituzioni, non sarà presente il nostro candidato”.