Coronavirus, in una settimana morte 32 persone. In 24 ore +409 nuovi positivi

Ancora morti in Calabria, in sette giorni sono 32 le persone morte per o con il coronavirus. Oggi il bollettino registra 5 decessi, per un totale di 514 vittime. Nel bollettino di oggi, domenica 10 gennaio, i nuovi positivi al coronavirus sono 409, a fronte di un computo totale di 26.934 persone che da febbraio hanno contratto il Sars-CoV-2.

Numeri in linea con il bollettino della protezione civile di ieri, in cui erano stati registrati 423 nuovi positivi. (QUI). I casi confermati sono così suddivisi: Cosenza 183, Catanzaro 39, Crotone 7, Vibo Valentia 73, Reggio Calabria 107.

Aumentano le persone in isolamento domiciliare, in tutto 9.331 (+345), ma diminuiscono i ricoveri nei reparti 256 (-6), e altri tre pazienti entrano nelle terapie intensive, per un totale di 25 persone. Le persone guarite 16.808 (+62).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i nuovi casi sono 107, mentre il totale delle persone che hanno contratto il virus è stato di 10.116. Attualmente i casi attivi sono 2.275, di cui 77 ricoveri al Gom, 6 nel presidio di Gioia Tauro (-5); 8 in terapia intensiva; 2.184 in isolamento domiciliare (+62). I casi chiusi sono 7.841, di cui 7.697 guariti (+47) e 144 decessi (+3).

Nel Cosentino, da febbraio si sono ammalate 7.898, ma i nuovi casi sono 183. Attualmente i casi attivi sono 3.917, di cui 63 ricoveri in reparto all’Annunziata, 8 nel presidio di Rossano, 5 nella struttura di Cetraro, 10 nel presidio di Acri, 3 nell’ospedale da campo; 10 in terapia intensiva (+3); 3.818 in isolamento domiciliare (+179). I casi chiusi sono 3.981, di cui 3.763 guariti e 218 decessi (+1).

Nel Catanzarese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 39 nuovi casi, ma da febbraio il totale è di 3.929 persone che hanno contratto il coronavirus. Attualmente i casi attivi sono 1.896, di cui 30 ricoveri nell’ospedale di Catanzaro, 2 nel presidio di Lamezia, 14 al Mater Domini (-1); 7 in terapia intensiva; 1.843 in isolamento domiciliare (+37). I casi chiusi sono 2.033, di cui 1.952 guariti (+3), e 81 decessi (+1).

Nel Crotonese, dove dall’inizio della pandemia 2.361 hanno contratto il virus, i nuovi casi sono 7. Attualmente i casi attivi sono 382, di cui 20 ricoveri in reparto, 362 in isolamento domiciliare (+1). I casi chiusi sono 1.979, di cui 1.940 guariti (+5) e 39 decessi.

Nel Vibonese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 73 casi positivi, ma da febbraio sono 2.271 i casi totali. Attualmente i casi attivi sono 1.049, di cui 18 ricoveri e 1.031 persone in isolamento domiciliare (+66). I casi chiusi sono 1.222, di cui 1.190 guariti (+7) e 32 decessi.

Per quanto riguarda le persone che hanno contratto il virus che sono di altre regioni o stato, i casi attivi sono 93, e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 266.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 134.

ITALIA. 18.27 NUOVI POSITIVI, 361 DECESSI

Sono 18.627 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, il bollettino della Protezione civile parla di 2.276. 491 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2. I decessi sono 78.755 (+361). Le persone guarite sono 1.617.804 (+11.174), mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 553.932.

I tamponi oggi sono stati 139.758, ovvero 32.361 in meno rispetti a ieri.

Aumenta la pressione sulle strutture sanitarie, i ricoveri sono 23.427, 167 in più rispetto a ieri. Mentre sono 2.615 (+22) i pazienti più gravi ricoverati nelle terapie intensive.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È la Lombardia la regione che registra più casi (+3.267), seguono Emilia-Romagna (+2.193), Veneto (+2.167), Lazio (+1.746), Sicilia (+1.733). Di seguito i casi distribuiti regione per regione: Lombardia 500.758 (+3.267); Piemonte 206.962 (+803); Campania 199.771 (+ 1.253); Veneto 285.986 (+2.167); Emilia-Romagna 190.892 (+2.193); Lazio 179.661 (+1746); Toscana 124.951 (+ 472); Sicilia 108.055 (+ 1733); Puglia 101.613 (+1.162); Liguria 63.774 (+ 374); Friuli-Venezia Giulia 56.233 (+642); Marche 46.815 (+687); Abruzzo 37.753 (+315); P. A. Bolzano 31.519 (+262); Umbria 30.906 (+257); Sardegna 33.794 (+301); P. A. Trento 23.640 (+345); Basilicata 11.879 (+108); Valle d’Aosta 7.505 (+19); Molise 7.090 (+112).

(ultimo aggiornamento 17:26)