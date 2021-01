Cinquefrondi. Locale aperto nonostante i divieti: fioccano sanzioni per gli avventori, chiusa attività

Continuano a registrarsi senza sosta le violazioni della normativa anti - Covid messa in atto dal Governo. A Taurianova, durante questo week – end, i Carabinieri, hanno riscontrato ben 12 violazioni.

Ancor più rilevante una violazione riscontrata dai militari in un locale di Cinquefrondi. In particolare, nella tarda serata di venerdì, a seguito di verifica ispettiva presso un esercizio pubblico del luogo, i militari dell’Arma hanno constatato la presenza di diverse persone all’interno del locale, intente a consumare bevande e alimenti oltre il normale orario di apertura, in totale difformità con le fondamentali regole anti- contagio stabilite dai protocolli nazionali - ad ogni avventore sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 4.800 euro.

Al titolare dell’attività, invece, oltre la sanzione di 400 euro, è stata altresì contestata la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per cinque giorni.